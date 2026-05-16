Addio ufficiale, firma gratis: cortocircuito Juve e Roma

Il club ha annunciato la separazione a parametro zero, ora cambia tutto

A poco più di un mese dalla fatidica data del 30 giugno, sono ancora molti i calciatori in scadenza di contratto che non hanno trovato una nuova squadra. In casa Roma, hanno ancora possibilità di rinnovo Celik, Dybala e Pellegrini, con le trattative che possono entrare nel vivo nelle prossime due settimane.

In casa Juventus, il caso più scottante riguarda Dusan Vlahovic, mentre l’addio di Filip Kostic appare ormai scontato. Duellanti per un piazzamento in zona Champions League, i due club sono pronti a darsele di santa ragione anche sul calciomercato e, tornando all’argomento principale del discorso, soprattutto per i calciatori in scadenza di contratto.

Da Julian Brandt a Xaver Schlager, passando per Souffian El Karouani e Marcos Senesi, sono molti i profili a bianconeri e giallorossi nelle scorse settimane. Per quanto riguarda Senesi, è di ieri l’annuncio ufficiale del suo addio al Bournemouth, ma la strada per le squadre italiane è a dir poco in salita.

Il difensore italo-argentino ha raggiunto un preaccordo con il Tottenham, vincolato alla salvezza degli Spurs, ma secondo Team Talk l’intesa con i londinesi non è affatto al sicuro, anche in caso di permanenza in Premier. Negli ultimi giorni, infatti, il Liverpool ha fatto passi concreti per provare a beffare De Zerbi.