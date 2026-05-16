Roma-Lazio, non solo Romagnoli e Zaccagni: 4 assenze sicure per Sarri

L’allenatore biancoceleste perde i pezzi alla vigilia del derby di domani

Dopo le polemiche sulla data e l’orario del derby, con tanto di minaccia, poi rientrata, di non presentarsi in panchina se si fosse giocato di domenica, Maurizio Sarri ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio e si presenterà alla stracittadina con diversi problemi di formazione.

Con Danilo Cataldi ancora in dubbio per la pubalgia, l’allenatore biancoceleste nella finale di Coppa Italia contro l’Inter ha perso anche Mattia Zaccagni, vittima dell’ennesimo infortunio stagionale.

Brutte notizie per Sarri anche in porta, con Motta costretto a saltare il derby per un infortunio muscolare. Anche per Patric le speranze di recupero sono praticamente nulle, mentre Basic vuole provare a stringere i denti.