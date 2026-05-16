L’addio di Soulé ha già una data: “Chiudono subito con la Roma”

L’attaccante argentino è al centro di numerosi interessamenti di mercato

Con o senza qualificazione alla prossima Champions League, la Roma dovrà produrre circa 60 milioni di euro di plusvalenze per rientrare nel perimetro tracciato dal fair play finanziario dell’UEFA. Mentre a Trigoria tengono banco soprattutto le questioni legate al direttore sportivo e ai rinnovi, Frederic Massara non ha mai smesso di lavorare sulle cessioni, viaggiando anche di recente all’estero.

Uno dei nomi caldi in uscita è senza dubbio quello di Matias Soulé. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, l’attaccante argentino da gennaio in poi ha pagato dazio ad una fastidiosa pubalgia, non riuscendo, almeno fino ad ora, a replicare i numeri del girone d’andata.

Nonostante ciò, sulle sue tracce ci sono diversi club europei, compresi Aston Villa, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bournemouth e Milan. Per quanto riguarda l’interesse dei Villains, nelle ultime ore sono giunti aggiornamenti importanti dall’Inghilterra.

Secondo Football Insider, infatti, il club di Birmingham è realmente e concretamente interessato al 23enne argentino e potrebbe provare a chiudere la trattativa prima di luglio. Gli ottimi rapporti tra Roma e Aston Villa potrebbero così consentire ai giallorossi di piazzare una plusvalenza entro la fatidica data del 30 giugno. Il prezzo si aggira sui 40 milioni, a fronte di un costo annuo che si aggira attorno ai 17-18 milioni.