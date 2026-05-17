Zirkzee alla Roma con un pallino di Conte: maxi proposta a sorpresa

Tra campo e mercato, i giallorossi hanno aperto un lungo tavolo negoziale: due nomi da monitorare

Le prossime mosse di mercato della Roma passeranno per forze di cose dall’esito di una corsa Champions mai così intricata. Intanto, in attesa di definire l’erede di Massara, i giallorossi hanno ricominciato a “flirtare” con varie piste per farsi trovare in caso di aperture invitanti.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, per esempio, i capitolini non avrebbero mollato per Zirkzee. Ai margini (anche) del nuovo progetto tecnico griffato Carrick, l’olandese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro: una sua partenza da Old Trafford non è da escludere, anche se non risultano aperture decise in questo senso.

In un orizzonte che per forza di cose comprenderà anche gli esterni offensivi – zona del campo che andrà incontro ad una drastica rivoluzione – alla Roma sarebbe stato proposto anche Ndoye.

Vecchia conoscenza della Serie A alla luce dell’esaltante stagione 2024-25 di cui si è reso protagonista con la maglia del Bologna, l’attuale ala del Nottingham Forest ha faticato ad esprimersi su livelli costanti nella stagione di Premier League ancora in corso.

Considerato non incedibile dal club inglese, l’elvetico – cercato in tempi non sospetti anche dal Napoli di Antonio Conte – potrebbe fare subito le valigie: la Roma prende nota.