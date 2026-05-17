Roma-Lazio, cambio obbligato per Gasp: le condizioni di Ndicka

Il tecnico di Grugliasco è stato chiamato ad una nuova sostituzione forzata: ecco la prima diagnosi
Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida dell’Olimpico: con il gol di Gianluca Mancini è la Roma al momento a guidare le operazioni nel derby della Capitale. Gasperini, però, deve fare i conti con un altro infortunio degno di nota.
A cavallo della mezz’ora, infatti, Evan Ndicka è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un allungo: sospetto problema muscolare al bicipite femorale per il difensore francese che, dopo essersi accasciato a terra per qualche minuto, ha fatto ritorno in panchina con le sue gambe.
Saranno chiaramente da valutare le condizioni dell’ex difensore dell’Eintracht Francoforte che rischia, dunque, di saltare l’ultimo match della stagione in programma la prossima settimana. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando emergeranno novità a riguardo.