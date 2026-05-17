Serie A, DIRETTA-Roma-Lazio: la cronaca del derby LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partitissima dell’Olimpico

Il tempo delle chiacchiere e delle polemiche per orari e date è finito: ora spetterà al campo parlare ed emettere il verdetto finale. Nell’insolito orario delle 12, la Roma ospita la Lazio allo Stadio Olimpico nella penultima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per mantenere in vita la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League e che, come ogni Derby, nasconde trabocchetti e insidie.

Nonostante l’emergenza infortuni, ai biancocelesti resta l’unico obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini che ha sciolto solo dopo il provino di questa mattina il dubbio Manu Koné.

Senza Motta, Patric, Romagnoli e Zaccagni, Maurizio Sarri ha condito di polemiche i giorni di avvicinamento al match, ma ha deciso di sedersi regolarmente in panchina nonostante i proclama post Coppa Italia. Asromalive.it seguirà il derby dell’Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali derby Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Pisilli, Dybala, Malen. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. (da confermare) All. Sarri

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli