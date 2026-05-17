Provvedimento UFFICIALE: un titolarissimo salta la Roma

Giallo pesante per lui che, diffidato, non sarà in campo al “Bentegodi” contro i giallorossi
La pesantissima vittoria nel derby contro la Lazio e la concomitante sconfitta casalinga della Juventus hanno messo la Roma nelle condizioni di essere padrona del proprio destino nell’ultima gara di campionato. Con un successo al “Bentegodi”, infatti, i giallorossi strapperebbero matematicamente il pass per la prossima Champions League.
Come dimostrato da Inter-Verona di questo pomeriggio, però, gli scaligeri non hanno affatto staccato la spina mostrando compattezza e buone trame di gioco. Tuttavia, in occasione della sfida con la Roma, i veneti dovranno fare a meno di una delle colonne portanti della squadra.
Diffidato, Roberto Gagliardini è stato ammonito nella gara che ha sancito il suo ritorno a San Siro da avversario: giallo pesante per il centrocampista italiano che, dunque, chiude anzitempo la sua stagione, obbligato a scontare il suo turno di squalifica nell’ultima gara di Serie A contro la Roma.