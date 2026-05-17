Incrocio stellare Roma-Bernardo Silva: la Juve paga ancora dazio

Con diversi nodi ancora da sciogliere, i bianconeri sono finiti spalle al muro anche nel domino riguardante il portoghese

Il sorpasso in classifica maturato nelle scorse ore ha messo la Roma nelle condizioni di ridiventare artefice del proprio destino agguantando un quarto posto che dopo il 2-1 del Parma sembrava una vera e propria utopia.

Notte fonda – invece – per la Juventus: scivolati al sesto posto, gli uomini di Spalletti hanno un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions League, con tutto ciò che ne conseguirà anche in termini di mercato.

Non è un caso, ad esempio, che tra gli obiettivi di mercato della “Vecchia Signora” sia finito quel Bernardo Silva considerato dai bianconeri l’innesto ideale per regalare tecnica e qualità sulla trequarti.

Dopo aver ufficializzato il suo addio al Manchester City, però, il portoghese è finito nel mirino dei radar di tanti altri club europei – Barcellona e Benfica su tutti – pronti a sfidarsi per il tuttocampista portoghese.

Come evidenziato da calciomercato.it, il classe ’94 nativo di Lisbona resta la priorità dell’allenatore di Certaldo con Comolli che ha alzato il pressing per mettere in chiavo obiettivi e strategie.

Tuttavia, restano in piedi anche le candidature di altri profili come quelli di Brahim Diaz, Lorenzo Pellegrini e Atta (seguito anche dalla Roma): nomi che potrebbero diventare ancora più credibili se Yildiz e compagni non dovessero riuscire a raggiungere un quarto posto divenuto improvvisamente molto complicato da raggiungere.

Dal canto suo, Pellegrini non ha ancora chiuso le porte al rinnovo contrattuale con i giallorossi: per completare il mosaico, però, diverse tessere dovranno essere messe al loro posto.