Tra Inter e Roma gode solo la Premier: affare a cifra tonda

Sia i nerazzurri che i giallorossi sono stati avvisati: non vogliono perdere altro tempo dopo l’ultimo rilancio

Dopo il tanto meritato quanto pesante successo nel derby con la Lazio valso il sorpasso alla Juventus, la Roma tornerà ad allenarsi martedì. Nel frattempo, a calamitare le attenzioni mediatiche sono anche le voci di mercato sui tanti affari che potrebbero prendere piede qualora si concretizzassero gli incastri giusti.

Tra i diversi nomi finiti nei radar giallorossi, impossibile non menzionare il profilo di Antonio Nusa. Protagonista di una stagione importante tra le file del Lipsia, impreziosita da cinque reti e quattro assist, il norvegese classe 2005 piace e non poco a Gasperini che ne avrebbe caldeggiato l’acquisto in tempi non sospetti.

Tuttavia, riuscire a mettere le mani sul gioiello cresciuto nelle giovanili dello Stabaek non sarà affatto facile per i capitolini. Come riferito da fussballdate.de, oltre a Napoli e Inter, che in tempi e in modi diversi hanno provato a capire la fattibilità dell’operazioni, le maggiori minacce per la Roma arrivano d’Oltremanica.

Newcastle, Tottenham e soprattutto Arsenal sarebbero infatti pronte a scendere ufficialmente in campo dopo aver valutato la fattibilità di un’operazione dalla quale il Lipsia spera di intascare non meno di 50 milioni di euro.

Soldi che, nelle idee del club tedesco, servirebbero a portare avanti quella politica di ringiovanimento della rosa dimostratasi altamente proficua nelle ultime stagioni.