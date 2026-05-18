Dalla Juve alla Roma, 50 milioni di euro: hanno già detto sì

L’assegno è pronto e rischia seriamente di far saltare il banco: così viene chiuso definitivamente il cerchio

Una quota consistente delle prossime mosse di mercato della Roma passerà dai novanti minuti del “Bentegodi”. Inutile ribadire come l’eventuale raggiungimento del quarto posto possa schiudere occasioni piuttosto interessanti per i giallorossi che continuano a battere diverse piste alla ricerca dell’occasione giusta.

In questo senso sono assolutamente degne di nota le ultime indiscrezioni secondo cui anche la Roma si sarebbe messa sulle tracce di Mason Greenwood, vecchio sogno di mercato di Atletico Madrid e Juventus che continuano a monitorare la situazione.

Ingolosite dalla particolare situazione economico-finanziaria che sta vivendo il Marsiglia, i tre club dovranno però fare i conti con una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta.

Secondo quanto riferito da Fotomac, infatti, una minaccia concreta per i club italiani potrebbe arrivare dalla Turchia e più precisamente da Istanbul. Pronto a puntellare un reparto che negli ultimi mesi ha navigato a corrente alternata, il Fenerbahçe sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto i 50 milioni di euro richiesti dai francesi per mettere le mani su Greenwood.

Per provare ad anticipare la concorrenza, i gialloblù sarebbero pronti ad intavolare la trattativa in tempi relativamente brevi e mettere la freccia. I 26 gol e 10 assist stagionali sono un ottimo biglietto da visita per un giocatore che ha finalmente trovato la sua dimensione: Roma e Juve sono state avvisate.