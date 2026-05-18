Chiesa alla Roma con lo sconto: corsa a tre in Serie A

L’ala del Liverpool saluterà i Reds a fine stagione e il ritorno in Italia è possibile

Venerdì contro l’Aston Villa, Federico Chiesa ha vissuto l’ennesima serata da comprimario come giocatore del Liverpool. Per la trentesima volta in Premier League, nella distinta di Arne Slot il suo nome figurava tra le riserve, nonostante le promesse di un maggior impiego che ne hanno bloccato la partenza a gennaio.

A distanza di meno di sei mesi, ormai la cessione estiva appare l’unica soluzione possibile per provare a rilanciare una carriera che ha vissuto troppi momenti in chiaroscuro di recente. I Reds, d’altronde, hanno già dato il via libera all’addio e l’entourage dell’ex Juve sta sondando il terreno anche per un ritorno in Italia.

Seguito in passato anche da Atalanta, Inter e Milan, il 28enne di Genova secondo calciomercato.com potrebbe tornare di moda soprattutto in ottica Juventus, Napoli e Roma nelle prossime settimane.

Il Liverpool, dal canto suo, parte da una valutazione di 20-25 milioni di euro, ma potrebbe considerare anche uno sconto pur di agevolare un addio a fine stagione. Un altro passo dovrà compierlo il calciatore e pensare a qualche rinuncia sull’attuale stipendio da circa 6 milioni di euro (bonus inclusi) per facilitare un suo ritorno in Serie A.