Roma, pessime notizie per Ndicka. Il punto su Koné e Pellegrini

Ecco il report medico dopo la vittoria del derby di ieri
Oltre allo squalificato Wesley, la Roma dovrà giocare a Verona senza Evan Ndicka. Infortunatosi durante il primo tempo del derby contro la Lazio, il difensore centrale ha svolto gli esami strumentali in mattinata.
Pessime notizie per il giocatore e per i giallorossi, visto che le indagini hanno rilevato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Stop di diverse settimane dunque per l’ex Eintracht Francoforte.
In vista della trasferta veronese, decisiva per la Champions League, andranno monitorate giorno per giorno anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che ha accusato un’infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro. Manu Koné si è fermato per un sovraccarico funzionale.