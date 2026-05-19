Roma, rinnovo Dybala: retroscena e prossime tappe

L’attaccante argentino ha giocato un derby da assoluto protagonista, ma la firma non è ancora arrivata

Tra piroette, traiettorie impercettibili e anche quel pizzico di garra che non guasta mai in un Derby, Paulo Dybala contro la Lazio ha giocato una delle sue migliori partite stagionali, facendo capire per l’ennesima volta che il calciatore tecnicamente più forte della rosa è ancora lui.

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’attaccante argentino ha sempre visto nel rinnovo con la Roma la sua priorità e, a differenza di El Shaarawy che ha salutato i tifosi a fine partita, ha ancora qualche possibilità concreta di prolungare il suo matrimonio giallorosso.

Ad oggi, tuttavia, è ancora tutto aperto. La presenza di Ryan Friedkin nella Capitale è servita a riallacciare i colloqui dopo i primi contatti di un mese fa. Il suo agente, Carlos Novel, è stato due volte a Roma: all’inizio della scorsa settimana e nel weekend, assistendo anche a Roma-Lazio dal vivo.

Secondo Il Corriere dello Sport, lunedì mattina ha lasciato la Capitale senza sviluppi definitivi sul tema rinnovo, dandosi appuntamento alla prossima settimana quando, dopo la partita con il Verona, la Roma saprà anche se tornerà finalmente a disputare la Champions League il prossimo anno.

Come già detto in passato, la Joya ha già dato il placet ad una forte riduzione dell’attuale stipendio, con una richiesta iniziale di base fissa a circa 3 milioni, ben 5 in meno rispetto ad oggi. Il club giallorosso è partito da circa 2 milioni, ma non è escluso che il punto d’incontro possa essere trovato a metà strada.