Addio Roma dopo sei mesi: resta in Serie A

Un innesto di gennaio è pronto a salutare il club giallorosso in estate

In attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, il mercato in entrata della Roma non può ancora decollare del tutto, se non a livello di scouting e di sondaggi preliminari. Diverso è, invece, il discorso riguardante i rinnovi di contratto e le cessioni.

In caso di approdo in Champions League, ovviamente per i giallorossi sarà più facile ottemperare ai paletti del fair play finanziario dell’Uefa, anche se la cessione di uno dei top player potrebbe essere comunque necessaria.

Le prime quattro partenze, intanto, sono già ufficiali: El Shaarawy in scadenza di contratto e Ferguson, Tsikikas e Zaragoza che non verranno riscattati. Per Celik, Dybala e Pellegrini, invece, i giochi non sono ancora chiusi e i prossimi giorni possono essere decisivi, in un senso o nell’altro.

È ancora in divenire, invece, la situazione di Lorenzo Venturino. La Roma potrebbe riscattarlo per 7 milioni di euro, ma ad oggi una decisione definitiva non è stata ancora presa e lo scenario di un addio è plausibile.

Ancora di proprietà del Genoa, l’ala 19enne secondo Nicolò Schira ha già qualche estimatore ed è finito anche sul taccuino del Como.