Mancini ha stregato la big italiana: la Roma lo blinda

Eroe del derby con una doppietta, Mancio è pronto a rinnovare, ma ha molti estimatori

Una al primo tempo e una al secondo: con due incornate da centravanti, Gianluca Mancini ha deciso il derby della Capitale portando la Roma al quarto posto in classifica. A soli novanta minuti da un incredibile ritorno in Champions League, la squadra giallorossa non ha alcuna intenzione di perdere il suo condottiero.

Nei prossimi giorni la proprietà americana è pronta a ratificare l’accordo raggiunto già da diversi mesi per un rinnovo fino al 2029 con opzione fino al 2030, ma lo stop deciso dopo la sonante batosta in casa dell’Inter ha incoraggiato i sondaggi da parte di altre squadre.

Il numero 23 giallorosso ha diversi estimatori all’estero, ma anche in Italia, dove i nerazzurri, secondo calciomercato.it, restano molto interessati al calciatore. Atteso da una profonda rivoluzione del pacchetto arretrato, Cristian Chivu ha inserito nella propria lista di gradimento anche Mancio e il suo compagno Evan Ndicka.

Tra i due giallorossi, è molto più probabile una partenza del mancino ivoriano, valutato circa 35-40 milioni di euro e finito anche nel mirino della Premier League e del Barcellona.