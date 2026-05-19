Inter e Roma spalle al muro: ha scelto la Liga spagnola

Sia i nerazzurri che i giallorossi devono monitorare con attenzione il nuovo scenario: ecco cosa sta succedendo

Oltre ad essere proiettata sull’ultima gara di Serie A che vale l’accesso alla prossima edizione della Champions League, la Roma ha iniziato a porre basi concrete in vista della campagna trasferimenti estiva. Non a caso una girandola di nomi è accostata con sempre più frequenza ai giallorossi, a cominciare dai profili legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2026.

In attesa del successore di Massara, un giocatore che in tempi e in modi diversi non è mai sparito dai radar della Roma è Julian Brandt. Dopo aver annunciato il suo addio al Borussia Dortmund, quello del jolly offensivo tedesco sarà uno dei dossier più caldi alla voce svincolati.

Oltre ai capitolini, anche l‘Inter ha provato nelle scorse settimane a sondare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata. Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, al netto dei sondaggi effettuati dal Galatasaray, la destinazione preferita da Brandt resterebbe la Liga spagnola.

Ragion per cui, almeno per il momento, destinazioni esotiche come MLS o Giappone sarebbe state messe sullo sfondo dal ragazzo che, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva. In questa scia, puntando ad una squadra che militi in Champions League, Brandt raccolto ma non approfondito l’interessamento del RCD Mallorca che pure ha provato a far saltare il banco.

Non ancora fuori dalla corsa, in sostanza, sia l’Inter che la Roma saranno dunque chiamate ad un importante lavoro ai fianchi per riuscire a vincere una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta e che comprende, oltre a club iberici, anche compagini tedesche.