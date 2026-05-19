Calciomercato Napoli e Roma: ecco il vice Malen

Niente rinnovo contrattuale e addio a fine stagione, svolta in attacco

A secco nel derby contro la Lazio, ma protagonista dell’ennesima ottima prestazione, Donyell Malen è diventato totalmente della Roma dopo la qualificazione aritmetica all’Europa League, ma spera di riuscire a tornare in Champions insieme alla squadra giallorossa. Autore di 14 gol in 19 presenze con la maglia capitolina, l’olandese molto probabilmente il prossimo anno avrà un nuovo vice.

Tornato in campo proprio domenica, Artem Dovbyk sembra destinato alla partenza, mentre Evan Ferguson non verrà riscattato. Da valutare anche la posizione di Robinio Vaz, che potrebbe cercare una sistemazione in prestito per poter crescere nel calcio italiano.

Ecco perché, nonostante l’incertezza sul nome del prossimo direttore sportivo, ai giallorossi sono già stati accostati diversi centravanti. Nelle ultime ore, le indiscrezioni riportate da TMW parlano di una possibile sfida di calciomercato con il Napoli.

Secondo il sito di calciomercato, partenopei e giallorossi sarebbero interessati ad Andrea Pinamonti. In scadenza il 30 giugno del 2027, l’ex Inter lascerà quasi sicuramente il Sassuolo in estate e la scelta di Giuseppe Riso come nuovo agente potrebbe rappresentare una corsia preferenziale per la Roma.