50 milioni per Koné: la Roma ha detto sì

Gasperini ha dato il via libera alla cessione del centrocampista francese

Alle prese con il sovraccarico funzionale che non gli ha consentito di scendere in campo nel derby contro la Lazio, Manu Koné spera di recuperare per l’ultima e decisiva sfida di campionato contro il Verona. In caso di vittoria, la Roma tornerà in Champions League dopo sette stagioni di digiuno e riceverebbe iniezioni finanziarie importanti per il futuro.

Ciononostante, la partenza di almeno uno dei titolarissimi non si può escludere a priori e il centrocampista francese è uno dei calciatori con più mercato. Convocato dalla Francia per i Mondiali, il 17 giallorosso potrebbe essere sacrificato sull’altare del fair play finanziario entro il 30 giugno, a patto che a Trigoria arrivino offerte commisurate alla valutazione data al ragazzo.

Secondo Il Corriere dello Sport, nel corso della riunione fiume avuta con la dirigenza dell’Inter, Cristian Chivu ha ribadito con convinzione la volontà di inserire Koné nella rosa del prossimo anno, per dare maggiore dinamismo ad un reparto che dovrà essere ringiovanito.

Gian Piero Gasperini, ribadisce il quotidiano romano, come la scorsa estate è pronto a liberare il francese, ma per convincere la Roma serva un’offerta di circa 50 milioni di euro.