Addio Juventus: “Roma su Vlahovic”

L’attaccante serbo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bianconeri

Autore del gol vittoria in casa del Lecce e dell’illusoria rete del pareggio contro la Fiorentina, poi annullata dal VAR, Dusan Vlahovic non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale. In scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno, l’attaccante serbo ha diversi estimatori, in Italia e all’estero.

Nei mesi scorsi, il Milan ha avuto più di un approccio su indicazione precisa di Massimiliano Allegri, ma secondo Orazio Accomando anche la Roma starebbe monitorando la situazione dell’ex Viola in vista della prossima stagione.

Gian Piero Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, ma arrivare al mancino di Belgrado non sarà affatto facile visto l’elevato ingaggio attualmente percepito in bianconero e quello richiesto per firmare un nuovo contratto, in bianconero o altrove.

Sulle tracce del 26enne restano anche Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e alcuni club di Premier League, che sicuramente hanno un potenziale economico maggiore per avvicinarsi alle sue richieste.