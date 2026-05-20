Gasperini vuole battere la Juve due volte: scelto il nuovo DS

L’allenatore giallorosso e la Roma hanno individuato l’erede di Frederic Massara

Con la testa rivolta quasi esclusivamente all’obiettivo Champions League, la Roma continua a preparare la sfida contro il Verona e spera di recuperare almeno Manu Koné per la sfida decisiva al Bentegodi, viste le assenze sicure di Evan Ndicka e Wesley.

Concentratissimo sull’obiettivo sportivo, Gian Piero Gasperini non perde tuttavia di vista la pianificazione della squadra del futuro e anche nelle scorse ore ha avuto nuovi confronti diretti con Ryan Friedkin per la scelta del nuovo direttore sportivo.

Secondo La Repubblica le posizioni dell’allenatore e della proprietà americana stanno convergendo sulla figura di Matteo Tognozzi. In questo momento, è lui il candidato preferito come potenziale erede di Frederic Massara, anche se la strada non è totalmente in discesa, vista la rivoluzione dirigenziale che riguarderà diverse squadre italiane.

La Juventus, in particolare, rappresenta l’ostacolo più grande sulla via che conduce al direttore sportivo del Rio Ave. Cresciuto professionalmente come capo scout nel club bianconero, il dirigente 39enne vede la società torinese come un punto di riferimento e vorrebbe aspettare l’evolversi della situazione alla Continassa, con un potenziale terremoto a livello dirigenziale.