Dovbyk-Juve e non solo: doppia cessione in Serie A

Rispuntano i bianconeri sulle tracce dell’attaccante della Roma, che non partirà da solo

Tornato in campo domenica contro la Lazio, Artem Dovbyk ha sfiorato il gol al derby, colpendo il palo con un sinistro incrociato. Fermo ai box per più d quattro mesi, l’attaccante ucraino a Verona vivrà molto probabilmente le sue ultime ore da calciatore della Roma, visto che sin dalla scorsa estate è stato inserito nella lista dei partenti da Gian Piero Gasperini.

All’interno dell’ultimo video pubblicato sul suo canale youtube, Eleonora Trotta ha parlato di varie opzioni all’Italia e all’estero, concentrandosi in particolar modo sull’ipotesi Juventus. “L’attaccante ucraino ha avuto anche dei colloqui con la Juventus, il club bianconero ha bisogno di attaccanti e ha preso informazioni anche sul giallorosso che è in uscita, ci sono altre soluzioni da approfondire all’estero e in Italia, lui dovrà uscire perché non è nei piani di Gasperini”.

La giornalista sportiva ha poi parlato anche di un’altra possibile uscita, confermando l’interesse del Como per Lorenzo Venturino. Secondo Trotta, la Roma potrebbe decidere di esercitare il diritto di riscatto dal Genoa a 7 milioni per poi cedere il calciatore.