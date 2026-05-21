Rinnovo Dybala, accordo raggiunto con la Roma: la data dell’annuncio

Tutto fatto per la permanenza de la Joya nella Capitale, il punto della Gazzetta

Mai come ora, Paulo Dybala e la Roma sono vicini a rinnovare le proprie promesse matrimoniali. La compresenza nella scorsa settimana degli agenti del calciatore e di Dan Friedkin ha contribuito a partorire un forte riavvicinamento tra le parti, scandito anche dalla ferma volontà di Gian Piero Gasperini di non lavorare ancora con il suo giocatore più forte.

D’altronde, nelle due partite contro Parma e Lazio, oltre al consueto e stratosferico patrimonio tecnico, il 21 giallorosso ha messo in mostra una buona tenuta fisica e uno spirito combattivo davvero invidiabile. Una pervicacia che ricorda molto quella messa in campo sul suo futuro, nel dare sempre la priorità ad una permanenza in giallorosso, anche a costo di una riduzione importante all’attuale stipendio da 8 milioni più bonus.

E così, ricorda La Gazzetta dello Sport, l’accordo per un rinnovo annuale è stato praticamente raggiunto, con una base fissa attorno ai 2,5 milioni di euro e una serie di bonus legati a presenze, gol e assist. L’intesa sarà su base annuale, con opzione per un ulteriore rinnovo.

Secondo la rosea, la fumata bianca è davvero vicina e in caso di raggiungimento della Champions League, l’annuncio della firma potrebbe arrivare addirittura lunedì prossimo.