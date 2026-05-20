Vendetta Juve, saltano tutti: nuova dirigenza e scippo alla Roma

La corsa Champions League crea un nuovo scontro tra bianconeri e giallorossi

Gli ultimi novanta minuti di campionato decideranno la corsa Champions League, ma avranno dei risvolti definitivi anche a livello dirigenziale e di calciomercato. Grazie alla vittoria contro la Lazio e alla contemporanea sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, la Roma ora ha il destino nelle proprie mani e in caso di vittoria contro il Verona non avrà bisogno di nessun passo falso delle avversarie.

Arrivato a Roma più di una settimana fa, Ryan Friedkin sta lavorando soprattutto sui rinnovi di contratto e sulla ricerca del nuovo direttore sportivo. E su questo fronte, i giallorossi potrebbero entrare in rotta di collisione proprio con la Juve.

L’eventuale mancato raggiungimento della Champions avrà delle ripercussioni forti a Torino. Elkann sembra intenzionato a dare fiducia a Luciano Spalletti dopo il rinnovo firmato nelle scorse settimane e a pagare potrebbero essere alcuni dirigenti.

La figura di Comolli è senza dubbio in bilico, mentre il destino di Modesto appare ormai spacciato. Oltre all’eventuale ritorno di Tognozzi, secondo le indiscrezioni in nostro possesso i bianconeri potrebbero valutare anche la candidatura di Mehdi Benatia, altro nome accostato anche alla Roma per il post Massara.