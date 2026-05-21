Dall’Inghilterra: la Roma sfida la big italiana per Salah

Incredibile indiscrezione di calciomercato sul futuro dell’attaccante egiziano

Il suo addio al Liverpool è sta annunciato quasi due mesi fa e da allora le indiscrezioni di calciomercato su Momo Salah si sono susseguite senza soluzione di continuità. Seguito già da diverse sessioni di mercato dal calcio arabo e dalla MLS, l’ala egiziana spera di riuscire ad avere ancora un’opportunità nel calcio europeo e magari in uno dei cinque campionati top.

Di recente, si è parlato anche di un potenziale derby di Istanbul tra Fenerbahçe e Galatasaray, ma le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra rilanciano una clamorosa sfida italiana per il trentatreenne ex Fiorentina e Chelsea.

Secondo Football Insider, la Roma e il Milan starebbero preparando delle mosse concrete per provare a riportare in Serie A il campione egiziano. Il sito britannico si spinge addirittura oltre, parlando di “un ritorno in Serie A che appare sempre più probabile, visto che il suo trasferimento in Arabia è tutt’altro che certo”. Le previsioni ottimistiche del portale cozzano, tuttavia, con i quasi 16,5 milioni di euro d’ingaggio (bonus compresi).

Per un eventuale e romantico ritorno in Italia ci sarebbe dunque bisogno di una rinuncia più che sostanziale allo stipendio, visto che la Roma ha fissato il suo tetto massimo in 4 milioni di euro e il Milan in 7 con bonus.