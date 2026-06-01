Né Juve, né Roma? “Accordo raggiunto col presidente”

Arriva l’ennesima indiscrezione di calciomercato, tutta da verificare

Archiviata la stagione per club con la finale di Champions League e in attesa dell’inizio dei Mondiali, molti club sperano di sfruttare questo interregno per provare a chiudere qualche trattativa già impostata ed evitare il rischio che la rassegna iridata possa far schizzare il valore dei cartellini dei calciatori seguiti.

Ma a tenere banco fino al 30 giugno saranno soprattutto le trattative riguardanti i calciatori con il contratto in scadenza tra meno di un mese. In casa Roma, ad esempio, i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca definitiva sul fronte Zeki Celik, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Su espressa richiesta di Gian Piero Gasperini, la famiglia Friedkin ha deciso di cambiare rotta e riprendere in mano i dossier dei prolungamenti, avvicinandosi sensibilmente ad un accordo con tutti e tre i calciatori, ma c’è chi ancora non si arrende, almeno a livello di media.

Secondo milliyet.com.tr, infatti, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi avrebbe raggiunto un accordo con Celik e con Ozkan. Secondo il sito, sarebbero loro i due calciatori turchi chiusi e annunciati dal concorrente di Aziz Yıldırım. Come spesso accade, le indiscrezioni provenienti dalla Turchia vanno prese con le molle, soprattutto in un periodo di campagna elettorale.

Per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo, giallorossi e agenti dell’esterno turco stanno lavorando per colmare la differenza di circa 500mila euro tra domanda e offerta, ma le parti hanno già compiuto passi importanti rispetto al passato.