La chiamata galeotta allontana l’Inter: sì alla Roma

Nuovo aggiornamento di calciomercato che coinvolge nerazzurri e giallorossi

La stagione calcistica si è conclusa da poco più di una settimana e il calcio giocato deve ormai lasciare spazio a quello chiacchierato, fatto di indiscrezioni e di trattative vere di calciomercato. Uno dei temi caldi per tutte le squadre è quello dei rinnovi di contratto, ma ormai da settimane allenatori e dirigenti stanno pianificando anche il mercato in entrata, con un occhio di particolare riguardo ai calciatori in scadenza.

Al centro di potenziali trattative di mercato per i vari Koné, Ndicka, Frattesi e Carlos Augusto, Inter e Roma hanno anche diversi obiettivi condivisi per cui battagliare e le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport parlano di un potenziale sprint giallorosso.

Secondo il quotidiano capitolino, infatti, due giorni fa, prima di partire per il Mondiale, Donyell Malen avrebbe telefonato al suo ex compagno di squadra e amico Julian Brandt per sapere se fosse interessato a riformare la coppia d’ora di Dortmund nella capitale italiana e la risposta sarebbe stata immediata e positiva.

In scadenza il 30 giugno con il Borussia Dortmund, il 30enne tedesco è affascinato dal gioco offensivo di Gasperini, che ha già manifestato il gradimento per il giocatore, e dalla possibilità di poter continuare a giocare la Champions League in giallorosso. Sulle sue tracce ci sono tanti altri club, compresi Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Barcellona, Galatasaray e, appunto, Inter e le sue richieste si aggirano sui 4 milioni a stagione.