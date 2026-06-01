Calciomercato Roma, Sky: salta l’affare con l’Inter

Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui movimenti di nerazzurri e giallorossi

Altro giro, altra corsa. Ormai non c’è sessione di calciomercato che passi senza che Inter e Roma provino quanto meno ad imbastire una trattativa ufficiale. La scorsa estate, i nerazzurri fecero un tentativo ferragostano per Manu Koné, ma non arrivò mai ai 40 milioni di euro richiesti dal club giallorosso per privarsi del calciatore.

A distanza di un anno, Cristian Chivu è tornato alla carica, ma il centrocampista francese non è l’unico nome finito al centro dei discorsi tra giallorossi e nerazzurri. Al club milanese piace, infatti, anche Evan Ndicka, mentre per quanto riguarda i capitolini si continua a parlare di Carlos Augusto e Davide Frattesi.

Deluso per la mancata convocazione da parte di Carlo Ancelotti, il brasiliano aveva messo in stand by le trattative per il rinnovo con i nerazzurri per cercare maggiore protagonismo altrove, ma secondo Gianluca Di Marzio la situazione può cambiare a stretto giro di posta.

Secondo il giornalista di Sky Sport, infatti, la posizione dell’ex Monza sarebbe più morbida visto che Chivu gli ha fatto capire di ritenerlo ancora una parte importante del progetto e entro giugno potrebbe esserci un incontro per tornare a parlare di rinnovo con adeguamento dello stipendio.