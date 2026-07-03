Il Como ci ha preso gusto: sprint anti Juve e Roma

Il club lariano è entrato di prepotenza nella corsa ad un obiettivo comune di bianconeri e giallorossi

Letteralmente scatenato in questo avvio di calciomercato, il Como ha già piazzato tre colpi da Champions League, riscattando Nico Paz e acquistando Kaiki e Luis Milla. Incoraggiati da una disponibilità economica non indifferente, i lariani non si fanno certo problemi a sfidare le big italiane, come testimonia il testa a testa vinto con il Milan per Liberali e gli inserimenti per Chalobah e Solet sfidando l’Inter.

I prossimi a fare le spese con l’intraprendenza del club lacustre potrebbero essere Giovanni Carnevali e Tony D’Amico. Le informazioni raccolte da Asromalive.it confermano, infatti, le indiscrezioni riportate da Flavio Maria Tassotti e da Mirko Di Natale.

La dirigenza del Como si è infatti inserita di prepotenza nella corsa a Sven Mijnans, avviando una trattativa molto concreta con l’AZ e con l’entourage del calciatore. Da tempi non sospetti sul taccuino di Juventus, Roma, Bologna e Fiorentina, il 26enne olandese piace anche al PSV.

Mancino con buona tecnica e con il vizio del gol (21 in tutte le competizioni), il numero 10 dell’AZ può giocare sia come trequartista, sia come mezzala offensiva e potrebbe lasciare l’Olanda per circa 15 milioni di euro.