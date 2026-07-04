Calciomercato Roma: 40 milioni da Napoli e addio Capitale

Il club partenopeo fa sul serio, pronto un maxi assegno per il nuovo acquisto

A poche ore dall’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli inizia a muovere i propri ingranaggi nella sessione estiva di calciomercato. Il tecnico toscano apprezza molto la rosa a propria disposizione, ma ha individuato diverse lacune in alcuni reparti del campo.

Difesa, centrocampo e attacco, al netto di eventuali cessioni avranno bisogno di un piccolo restyling per tornare a competere subito e in maniera credibile nella lotta scudetto, dopo aver chiuso la stagione a distanze siderali dall’Inter.

Per quanto riguarda l’attacco, sugli esterni le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un potenziale ritorno di fiamma sulle fasce e di un possibile scippo alla Roma.

Secondo Ekrem Konur, infatti, i partenopei sarebbero tornati alla carica per Alejandro Garnacho. Valutato dal Chelsea 40 milioni di sterline, l’esterno argentino è stato sondato anche dal club giallorosso nelle scorse settimane e può diventare un’occasione concreta nel momento in cui i Blues dovessero accettare la formula del prestito.