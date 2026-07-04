Dalla Turchia, Roma superata per Greenwood: “Incontro per chiudere”

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Cambia tutto per l’esterno offensivo del Marsiglia, il cui futuro continua ad essere un rebus da sciogliere

Il futuro di Mason Greenwood potrebbe vivere un colpo di scena piuttosto importante a stretto giro di posta. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, infatti, il Fenerbahçe avrebbe rilanciato la sua offerta iniziale superando quella della Roma.

Mason Greenwood esulta
Dalla Turchia, Roma superata per Greenwood: “Incontro per chiudere” (Ansa Foto) – AsRomalive.it

A riferirlo è Yagiz Sabuncuoglu che spiega come il club turco si sia avvicinato alla richiesta di 50 milioni di euro fatta trapelare dal Marsiglia in tempi e in modi diversi.

Rincarando la dose, il giornalista turco ha aggiunto che due uomini di spicco del Fenerbahçe si sarebbero recati in Francia per puntare a formalizzare il trasferimento e anticipare una concorrenza piuttosto folta.

Se davvero le ultime indiscrezioni dovessero essere confermate, la Roma si troverebbe di fatto spalle al muro: forte dell’apertura convinta del ragazzo, i giallorossi avevano provato a ricucire la distanza con il Marsiglia ritoccando al rialzo la proposta iniziale.

L’irruzione della compagine turca, però, potrebbe clamorosamente cambiare le carte in tavola.