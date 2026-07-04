L’offerta bianconera chiude Inter-Roma: ribaltone in Serie A

C’è un nuovo ostacolo sulla strada di nerazzurri e giallorossi per il colpo mondiale

Deve ancora decollare il calciomercato della Roma. Al di là di alcune cessioni minori e dei rinnovi vicini di Celik e Dybala, sia in entrata che in uscita si è mosso davvero poco a Trigoria. Contento da un lato per la permanenza, almeno finora, di tutti i big, dall’altro Gian Piero Gasperini inizia a scalpitare nella speranza di poter accogliere qualche rinforzo importante entro la data del raduno, fissata al 13 luglio.

La stella polare della navigazione giallorossa nel mare magnum del mercato resta Mason Greenwood, con Tony D’Amico in attesa del via libera dei Friedkin per formulare un’offerta competitiva al Marsiglia. Oltre all’attaccante inglese, come è noto, Gasp ha chiesto anche un rinforzo sulla fascia sinistra d’attacco e come esterno a tutta fascia.

Per quanto riguarda questa esigenza, il sogno è rappresentato da Diego Moreira, ma lo Strasburgo, con il Chelsea alle spalle, è bottega molto cara e parte da una valutazione di 40 milioni di euro.

Un nome che non è mai definitivamente scomparso dai radar giallorossi è quello di Rafik Belghali. Tra i migliori calciatori dell’Algeria, eliminata dalla Svizzera ai sedicesimi dei Mondiali, l’esterno del Verona ha molto mercato in Serie A e viene valutato 12 milioni. Oltre ai giallorossi, anche Inter, Juventus, Fiorentina e Bologna sono sulle tracce del calciatore, ma secondo Nicolò Schira c’è da registrare anche l’inserimento bianconero dell’Udinese.