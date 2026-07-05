Doppio lampo dei Friedkin: Napoli accerchiato

Una svolta dopo l’altra: la Roma è pronta a chiudere il cerchio, i dettagli

Tra i settori del campo sotto la lente di ingrandimento della Roma, le corsie esterne non possono non rappresentare un crocevia importante per le strategie di D’Amico. Non è un mistero che i giallorossi siano alla ricerca di un terzino destro di spinta in grado di “dirottare” con continuità su Wesley sull’out mancino: tante le opzioni, non pochi gli ostacoli.

Un nome sul quale la Roma ha da tempo messo gli occhi è ad esempio quello di Bellanova. Considerato non incedibile dall’Atalanta, l’ex esterno del Cagliari potrebbe fare le valigie a fronte di un’offerta da 15-20 milioni di euro.

Pronti a capitalizzare eventuali spiragli nel caso in cui si creassero i presupposti giusti, i giallorossi devono comunque far fronte ad una concorrenza molto ampia.

Secondo quanto riferito da TMW, tra i club inglesi che meditano un affondo concreto ci sarebbe anche l’Everton dei Friedkin: alla ricerca di un nuovo esterno per sopperire alla penuria di fisicità e tecnica sulla fascia destra, i Toffees si sarebbero resi protagonisti di sondaggi esplorativi piuttosto approfonditi.

Che possa essere il preludio di un’offerta ufficiale a stretto giro di posta? Napoli, Roma, Fulham, Tottenham e Nottingham Forest – le altre squadre interessate a Bellanova – sono avvisate.