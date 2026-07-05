Greenwood è già un ricordo: affare a sorpresa da 25 milioni

L’attaccante inglese continua ad essere in cima alla lista dei desideri della Roma: in questo senso, occhio ad una sorpresa
Alla luce della concorrenza sempre più agguerrita per Mason Greenwood, la Roma è chiamata ad anticipare i tempi per evitare brutte sorprese. Pronti a scendere in campo, i Friedkin sono intenzionati a formalizzare un’offerta da 45 milioni di euro entro martedì con l’intento di sbloccare la trattativa.
Del resto, nonostante il muro eretto almeno a livello mediatico, il Marsiglia non può non prendere in considerazione la cessione del suo gioiello per rimpinguare le proprie casse, messe a dura prova dai recenti risvolti economico-finanziari.
L’idea dei provenzali sarebbe infatti quella di destinare all’acquisto di un nuovo attaccante soltanto una parte del ricavato della vendita di Greenwood: in questo senso quello di Carrascal continua ad essere un profilo assolutamente spendibile per i francesi.
Più nello specifico, secondo quanto riferito da Actu Foot il Marsiglia sarebbe disposto ad offrire 25 milioni di euro per il jolly brasiliano del Flamengo, impegnato con la sua Nazionale nei Mondiali ancora in corso.
Pronta a decollare da un momento all’altro, la trattativa potrebbe essere propiziata dalla posizione del Mengao che non considera Carrascal incedibile e di cui valuterebbe una cessione a fronte di proposte giudicate interessanti.