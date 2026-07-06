Kessié tra Roma e Juve: il sorpasso ufficiale ha preso quota

Quale sarà la nuova squadra del centrocampista ivoriano? Gli ultimi risvolti sulle tracce di mercato riguardanti l’ex Milan

Protagonista di un Mondiale nel quale si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni importanti, Franck Kessié sarà uno dei profili più chiacchierati in ottica calciomercato. Svincolatosi dall’Al-Ahli, l’ivoriano si è detto pronto a tornare in Europa: tanta è la voglia dell’ex mezzala del Milan di fare la voce grossa in un campionato per lui stimolante.

Oltre ai soliti sondaggi dalla Premier League, in Italia sono soprattutto Roma e Juventus i club che hanno puntato i riflettori sul classe ’96 le cui qualità ben si sposerebbero con le esigenze tecnico-tattiche sia dei giallorossi che dei bianconeri.

In tal senso – stando almeno alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni – Carnevali sarebbe pronto a formalizzare un’offerta triennale da cinque milioni di euro a stagione per provare a far saltare il banco.

Corrispondenza d’amorosi sensi certificata anche dai bookmakers: i betting analyst di Snai bancano infatti a quota tre il possibile trasferimento di Kessié all’ombra della Mole.

Sensibilmente più staccata la Roma, costretta ad “inseguire” a quota sei; del resto i giallorossi, almeno per il momento, non sono andati oltre a qualche timido sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione.