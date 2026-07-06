Kessié tra Roma e Juve: il sorpasso ufficiale ha preso quota

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Quale sarà la nuova squadra del centrocampista ivoriano? Gli ultimi risvolti sulle tracce di mercato riguardanti l’ex Milan

Protagonista di un Mondiale nel quale si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni importanti, Franck Kessié sarà uno dei profili più chiacchierati in ottica calciomercato. Svincolatosi dall’Al-Ahli, l’ivoriano si è detto pronto a tornare in Europa: tanta è la voglia dell’ex mezzala del Milan di fare la voce grossa in un campionato per lui stimolante.

Kessié prova ad arrivare sul pallone
Kessié tra Roma e Juve: il sorpasso ufficiale ha preso quota (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Oltre ai soliti sondaggi dalla Premier League, in Italia sono soprattutto Roma e Juventus i club che hanno puntato i riflettori sul classe ’96 le cui qualità ben si sposerebbero con le esigenze tecnico-tattiche sia dei giallorossi che dei bianconeri.

In tal senso – stando almeno alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni – Carnevali sarebbe pronto a formalizzare un’offerta triennale da cinque milioni di euro a stagione per provare a far saltare il banco.

Corrispondenza d’amorosi sensi certificata anche dai bookmakers: i betting analyst di Snai bancano infatti a quota tre il possibile trasferimento di Kessié all’ombra della Mole.

Sensibilmente più staccata la Roma, costretta ad “inseguire” a quota sei; del resto i giallorossi, almeno per il momento, non sono andati oltre a qualche timido sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione.