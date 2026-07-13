Roma, il rinnovo di Dybala è UFFICIALE: tutti i dettagli

La trattativa è finalmente terminata, Paulo ha firmato il contratto con i giallorossi

Autore di quattro assist decisivi per la qualificazione in Champions League nelle ultime tre giornate, Paulo Dybala ha dato segnali importanti dopo l’operazione al menisco, rendendo più agevole l’opera di Gian Piero Gasperini che ha sempre caldeggiato la sua permanenza durante gli incontri con Ryan Friedkin.

Dopo una trattativa iniziata in primavera, oggi è arrivata finalmente la fumata bianca e la Roma ha annunciato il rinnovo della Joya fino al 30 giugno del 2027, a poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Ecco il comunicato del club giallorosso e i dettagli dell’accordo:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato

nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria,

diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra

la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!”.