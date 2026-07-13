Infortunio grave e maxi cessione: ecco i soldi per comprare Koné | ASRL

In Premier sta per scatenarsi una vera e propria asta per il centrocampista francese

Protagonista di un campionato mondiale di altissimo livello, Manu Koné prima della rassegna iridata ha deciso di rifiutare l’Atletico Madrid per aspettare una chiamata dalla Premier League e la sua strategia sembra essere stata vincente.

Le ottime prestazioni con la Francia non sono affatto passate inosservate in Inghilterra, dove si registrano interessamenti concreti da parte di almeno quattro o cinque club di prima fascia. Prima del Mondiale si era parlato soprattutto di Arsenal, Chelsea e Newcastle, mentre negli ultimi giorni il nome del francese ha scalato posizioni nella lista della spesa del Liverpool, interessato anche a Joao Gomes.

Una volta saltato il trasferimento di Ederson, anche il Manchester United ha preso informazioni e nonostante abbia già chiuso per Andrey Santos e Youri Tielemans, la dirigenza dei Red Devils non escludono l’arrivo di un terzo centrocampista. Nelle ultime ore, tuttavia, c’è anche un’altra situazione da monitorare con attenzione.

Senza Kamarà almeno fino a metà ottobre, durante i Mondiali l’Aston Villa ha perso anche Onana per la rottura del legamento crociato. Come se non bastasse, il centrocampo di Emery, come detto, perderà anche Tielemans che ha trovato l’accordo con lo United, pronto a pagare la clausola rescissoria da 41 milioni di euro.

Già da tempo, la dirigenza di Birmingham ha avviato il casting a centrocampo, ma negli ultimi giorni secondo Asromalive.it hanno iniziato a prendere informazioni sempre più concrete per Manu Koné, valutato non meno di 60 milioni di euro dalla Roma.