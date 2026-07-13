Il punto di Sky sulla Roma: Garnacho, Moreira e anche Summerville

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato dei giallorossi

Poco meno di una settimana fa, Gian Piero Gasperini aveva mostrato una calma inaspettata, quasi convinto che il lavoro di Tony D’Amico e dei Friedkin avrebbe prodotto i frutti sperati da lì a poco. Nel primo giorno di ritorno al lavoro della squadra, la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Paulo Dybala, ma nei prossimi giorni Gasp spera di poter accogliere anche qualche volto nuovo.

Durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato l’originale”, Gianluca Di Marzio ha fatto un quadro abbastanza rassicurante sulla situazione giallorossa. Stando al giornalista, la Roma ha presentato la prima offerta per Alejandro Garnacho, proponendo un prestito a 5 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni a 35 milioni.

Di Marzio ha poi confermato l’offerta per Diego Moreira dello Strasburgo e svelato che la Roma non ha ancora mollato Crysencio Summervile e Tzolis, nonostante la Premier resti la destinazione più probabile.