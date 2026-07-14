Ritiro Roma, subito la prima tegola: problemi al ginocchio

Doppia seduta e primo allarme infortuni in casa giallorossa, l’attaccante si ferma per alcune settimane
Dopo il primo allenamento di ieri, la Roma oggi ha svolto una doppia seduta agli ordini di Gian Piero Gasperini. I report da Trigoria non sono del tutto incoraggianti per il tecnico giallorosso che dovrà già rinunciare ad un calciatore per diverse settimane.
Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, infatti, Robinio Vaz ha riportato un problema al collaterale del ginocchio e rimarrà ai box per diverso tempo. Uno stop che potrebbe influenzare anche il calciomercato, visto che l’attaccante viene considerato in uscita.