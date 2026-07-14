Ritiro Roma, subito la prima tegola: problemi al ginocchio

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Doppia seduta e primo allarme infortuni in casa giallorossa, l’attaccante si ferma per alcune settimane

Dopo il primo allenamento di ieri, la Roma oggi ha svolto una doppia seduta agli ordini di Gian Piero Gasperini. I report da Trigoria non sono del tutto incoraggianti per il tecnico giallorosso che dovrà già rinunciare ad un calciatore per diverse settimane.

Gian Piero Gasperini furioso in panchina
Roma’s coach Gian Piero Gasperini during the Italian Serie A soccer match Bologna FC vs AS Roma at Renato Dall’Ara stadium in Bologna, Italy, 25 April 2026. ANSA /SERENA CAMPANINI

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, infatti, Robinio Vaz ha riportato un problema al collaterale del ginocchio e rimarrà ai box per diverso tempo. Uno stop che potrebbe influenzare anche il calciomercato, visto che l’attaccante viene considerato in uscita.