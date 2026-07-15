Accordo Roma-Moreira e club sempre più vicini: cosa manca per la firma

L’esterno belga si avvicina al club giallorosso, tutti i dettagli

Mentre in attacco si continua a lavorare su più fronti, con Summerville, Garnacho, Endrick e Tresoldi sempre nel mirino, per quanto riguarda l’esterno a tutta fascia, ormai da settimane le preferenze di Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini convergono su Diego Moreira.

Capace di giostrare anche come ala, sia a destra che a sinistra, il 21enne di Liegi ha fatto una sola presenza al Mondiale, ma è stato decisivo per la rimonta del Belgio contro il Senegal. Il suo scarso utilizzo è stato anche un motivo di critiche nei confronti di Rudi Garcia, ma ha dato una grande mano alla Roma.

Secondo La Repubblica, infatti, lo Strasburgo ha iniziato ad abbassare le proprie pretese economiche per il calciatore, ma la prima offerta giallorossa da 30 milioni più bonus più il 10% sulla futura rivendita non è stata ritenuta ancora sufficiente.

Stando al quotidiano, il club francese vorrebbe qualche milioncino in più e alzare la rivendita al 20%. Con il calciatore, come è noto, è stato già raggiunto un accordo verbale da 2 milioni di euro a stagione.