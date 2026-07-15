Offerta a Summerville e al West Ham: tutte le cifre della Roma

Il club giallorosso ha rotto gli indugi, ecco quanto ha proposto per l’attaccante olandese

Tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni anche grazie al rallentamento del Manchester United, Crysencio Summerville resta un nome concreto per la Roma, che ha bisogno di rinforzi importanti sulle fasce d’attacco.

Protagonista di un buon mondiale a livello individuale, l’ala olandese circa un mese fa aveva fatto allontanare la Roma chiedendo 6 milioni di euro, ma ad oggi nemmeno le squadre di Premier League si sono presentate con offerte ufficiali a queste cifre.

Ora, sfruttando il viaggio in Italia per portare Doheki alla Lazio, agenti e intermediari del calciatore hanno riaperto i colloqui con Tony D’Amico che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già presentato la prima offerta ufficiale per Summerville.

Stando alla rosea, il club giallorosso ha messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta di almeno 10 milioni più alta. Al calciatore del West Ham è stato proposto un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Il primo passo è stato fatto, ora la Roma si aspetta una risposta a stretto giro di posta per non perdere ulteriore tempo.