Esubero juventino al posto di Endrick: la Roma chiude il cerchio

L’attaccante brasiliano interessa ai giallorossi in prestito dal Real Madrid

Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente d’attualità il nome di Endrick per la Roma. A caccia di nuovi attaccanti, il club giallorosso vorrebbe ingaggiare il brasiliano in prestito dal Real Madrid, ma la situazione non è ancora in discesa.

Prima di dare via libera ai giocatori impegnati ai Mondiali, infatti, José Mourinho vuole testarli da vicino, anche se la concorrenza in attacco in casa merengue è a dir poco agguerrita.

Il 19enne brasiliano è reduce da un’ottima seconda parte di stagione con la maglia del Lione, al punto che il club francese ha anche pensato ad un ritorno in prestito dell’attaccante. Un sentiero che, tuttavia, sembra essere stato abbandonato del tutto nelle ultime ore.

Secondo footmercato.net, infatti, l’OL avrebbe già individuato il sostituto dell’ex Palmeiras, prendendo contatti concreti per Lois Openda. Vera e propria delusione del calciomercato bianconero della scorsa estate, l’attaccante belga è stato messo sul mercato dalla Juventus e può partire in prestito per evitare una minusvalenza rispetto ai più di 40 milioni di euro spesi.

Secondo la testata francese, il Lione si è attivato per provare a superare il Lens, che ha dalla sua la carta della Champions League. A livello di ingaggio, però, la squadra allenata da Paulo Fonseca sarebbe in grado di coprire la maggior parte dell’attuale stipendio percepito alla Juve dal belga.