Per Juve e Roma è finita davvero: visite mediche e firma in settimana

Tutto fatto, colpo a centrocampo a parametro zero, la nuova avventura sta iniziando

Sono passate solamente due settimane dall’inizio ufficiale del calciomercato estivo, ma tra rinnovi e tesseramenti a parametro zero le grandi manovre sono iniziate già da mesi. In un mercato che deve sempre più spesso rendere conto ai paletti del fair play finanziario dell’UEFA, accaparrarsi qualche buona occasione dal database degli svincolati è sempre positivo.

Dopo aver blindato Paulo Dybala e Zeki Celik, l’unico calciatore attualmente svincolato dalla Roma resta Lorenzo Pellegrini. Accostato anche alla Juventus e ad alcuni club inglesi, il numero 7 giallorosso ha dato sempre priorità alla permanenza in giallorosso.

Rimanendo nell’alveo dei centrocampisti senza contratto, nei mesi scorsi bianconeri e giallorossi sono stati accostati a più riprese a Xaver Schlager, ma ora la questione è chiusa una volta per tutte.

Secondo David Ornstein, infatti, il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo totale con il calciatore. L’ex Lipsia sosterrà le visite mediche entro questa settimana e firmerà un contratto di due anni più uno opzionale.