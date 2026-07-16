Roma, devi correre: doppia insidia e ultimatum per Summerville

L’attaccante olandese è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore, ecco lo stato dell’arte

Crysencio Summerville come Mason Greenwood, ma con la speranza che questa volta la Roma possa festeggiare un lieto fine. Dopo il mancato arrivo dell’attaccante inglese, Gian Piero Gasperini ha visto riattivarsi una pista che lo aveva stuzzicato parecchio già lo scorso gennaio.

In concomitanza con l’arrivo di Ryan Friedkin, Tony D’Amico ha spinto il piede sull’acceleratore, strappando il gradimento degli agenti del calciatore, ma non ancora un ok definitivo. Nonostante la retrocessione con il West Ham, l’ala olandese resta un profilo molto apprezzato anche in Premier League.

Oltre all’Aston Villa, nelle ultime ore pare stia tornando di moda una pista che sembrava ormai fredda. Secondo The Guardian, infatti, il Manchester United non ha ancora deciso se dare veramente una nuova opportunità a Marcus Rashford, appena tornato dal prestito al Barcellona.

In caso di partenza dell’ala inglese, i Red Devils sono pronti a tornare di prepotenza su Summerville che durante il Mondiale aveva fatto sapere al suo entourage di sognare un approdo allo United. La Roma, dal canto suo, per non rischiare di fare la stessa fine della telenovela Greenwood, vuole una riposta definitiva entro il 22-23 luglio e nel caso in cui dovesse avere l’ok definitivo dell’ex Leeds, sarebbe pronta a presentare un’offerta da 40-45 milioni di euro agli Hammers.