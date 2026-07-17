C’è chi dice no, Juve rifiutata e sprint Roma

No ai bianconeri e scelta giallorossa: firma vicina

Nella serata di ieri, la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Zeki Celik. Svincolatosi dalla Roma lo scorso 30 giugno, l’esterno turco non ha controfirmato i contratti firmati dai giallorossi e ha sostenuto in gran segreto le visite mediche con i bianconeri.

Un duro colpo per Gian Piero Gasperini, che si era speso in prima persona per far riprendere le trattative di rinnovo, ma non per la maggior parte dei tifosi che non ha mai amato l’ex calciatore del Lille. Il club bianconero ha provato a fare anche un altro dispetto ai giallorossi.

Secondo Leggo, infatti, oltre al Besiktas anche la Juve ha fatto un nuovo tentativo per Lorenzo Pellegrini. Senza contratto da fine giugno, il centrocampista romano ha rifiutato la corte di entrambi i club e spera di firmare un nuovo contratto con la Roma nei prossimi giorni, con il rinnovo che si avvicina a piccoli passi.