Non solo Gasp, telefonate notturne a Summerville: il punto sulla Roma

Il West Ham ha accettato la ricca offerta dell’Al-Hilal, il giocatore fino alle 8 di stamane ancora no

Nel tardo pomeriggio di ieri, sembrava davvero tutto finito per la Roma. Quindici milioni al giocatore e 70-80 al West Ham: con queste cifre l’Al-Hilal aveva deciso di mettere le mani su Crysencio Summerville, con tanto di volo e visite mediche già prenotate nelle ore successive.

Fino a ieri sera, tuttavia, il 24enne olandese non aveva ancora dato il via libera definitivo al trasferimento e per questo motivo il club giallorosso ha fatto un ultimo tentativo, anzi due. Secondo il Romanista, infatti, nella notte sia Gian Piero Gasperini che Donyell Malen hanno telefonato al calciatore per stuzzicare l’ambizione di poter giocare la Champions League e competere per la Serie A con i colori giallorossi.

Secondo Daniele Lo Monaco, le parole dei due potrebbero aver fatto breccia in Summerville. Benché non elevatissime, le speranze di vedere l’ex Leeds nella Capitale ci sono ancora, ma l’unica certezza al momento è che tutte le parti coinvolte si aspettano una risposta definitiva entro oggi.