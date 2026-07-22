Super ritorno al Milan: Roma e Juve l’hanno già mollato

La scelta di Amorim non è affatto passata inosservata: giallorossi e bianconeri avvisati

Da potenziali apripista per i prossimi colpi, gli ultimi giorni di calciomercato hanno fatto registrare importanti battute d’arresto in casa Roma. Dopo Greenwood, ecco Summerville: anche nella corsa all’olandese i giallorossi sono stati piegati dall’irruzione di un altro club – questa volta l’Al-Hilal – in grado di far saltare il banco con un’offerta da capogiro.

Prosegue, dunque, la ricerca di esterni offensivi in grado di rimpolpare un reparto ancora orfano delle pedine indicate da Gasperini; il che, per forza di cose, sta distogliendo l’attenzione dei giallorossi dagli altri profili finiti in tempi e in modi diversi nei propri dossier.

In quest’ottica sono da derubricare a mera suggestione le voci risalenti ormai a qualche settimana or sono che hanno accostato ai capitolini e alla Juventus il profilo di Brahim Diaz.

Desideroso di giocarsi le proprie carte per una maglia da titolare, il trequartista del Marocco si è messo in mostra anche all’ultimo Mondiale con una serie di prestazioni importanti.

Segnali che non sono affatto passati inosservati tra gli addetti ai lavori e che avrebbero calamitato anche l’interesse del Milan. A riferirlo è calciomercato.it che spiega come uno dei sogni (quasi impossibili) di Amorim risponda proprio al nome di Brahim Diaz in quello che si configurerebbe come un clamoroso ritorno.

Ad ogni modo, almeno per il momento non è stata imbastita alcuna trattativa vista la volontà granitica del ragazzo di prolungare la sua esperienza alle Merengues: staremo a vedere se ci saranno i presupposti per un altro colpo di coda.