Dal Belgio | Roma già avvisata: Summerville ha scelto il nuovo club

L’attaccante ha sciolto tutte le riserve: comunicazione definitiva sul suo futuro

Negli ultimi giorni a tenere banco in casa Roma è sicuramente il dossier riguardante il futuro di Crysencio Summerville, al centro di un vero e proprio ping pong di mercato.

Dopo essere rimbalzate con forza nella giornata di ieri, le voci riguardanti un accordo ormai confezionato tra l’Al-Hilal e l’olandese sono ritornate a prendere quota soprattutto in Belgio.

Come evidenziato da Sacha Tavolieri, infatti, Summerville avrebbe deciso di trasferirsi all’Al-Hilal, pronto a firmare un contratto di quattro anni dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito.

Informata dello stato attuale dell’arte, la Roma avrebbe già preso in considerazione altre opzioni per esaudire una richiesta esplicita di Gasperini. Secondo Tavolieri, dunque, la partita Summerville è finita: a vincerla sarebbe stato l’Al-Hilal.