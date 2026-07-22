Alla Roma per 20 milioni: era il sogno della Juve

Non hanno alcuna intenzione di fare sconti né di scendere a compromessi: D’Amico è stato avvisato

Convinta di potersi giocare fino in fondo le sue chances per Summerville del quale aspetta ancora la risposta definitiva, la Roma si sta muovendo su diversi fronti per completare anche gli altri reparti.

Dalla Francia, ad esempio, è sicuramente degna di nota l’indiscrezione secondo cui i giallorossi avrebbero riannodato i discorso per Axel Disasi, difensore transalpino in rotta di collisione con il Chelsea e voglioso di cambiare aria.

Reduce dall’esperienza in prestito al West Ham, il classe ’98 piacerebbe e non poco alla Roma, intrigata dalla sicurezza in marcatura e dallo strapotere atletico del nativo di Gonesse.

Giocatore per molti aspetti “gasperiniano”, Disasi sarebbe dunque finito nei radar dei capitolini che, secondo quanto riferito da footmercato.net, avrebbe cominciato a sondare il terreno direttamente con il Chelsea per conoscerne la valutazione del cartellino.

Perentoria la risposta dei Blues: pur considerandolo di fatto un esubero, i Blues valutano la cessione del francese solo a fronte di una trattativa a titolo definitivo da almeno 20 milioni di euro.

Negli anni scorsi – per chiudere – Disasi era stato accostato in tempi e in modi diversi anche a Juventus e Milan.