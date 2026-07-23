Calciomercato, scambio con l’Atalanta e bye bye Roma

Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato coinvolgono anche la ex squadra di Gasp e D’Amico

La Roma non ha troppo tempo da perdere e non può continuare a leccarsi le ferite dopo la beffa, l’ennesima, Summerville. Dopo Greenwood e Celik, Gian Piero Gasperini ha visto sfumare un altro dei suoi potenziali punti fermi in vista della prossima stagione e l’incertezza inizia a serpeggiare negli animi dei tifosi giallorossi e non solo.

Concentrato sin qui soprattutto sul reparto offensivo, Tony D’Amico avrà molto da fare anche per rinforzare il pacchetto degli esterni che, come detto, ha perso Celik e necessità anche di un altro elemento sulla fascia opposta.

In un recente articolo, vi abbiamo parlato dei vari profili seguiti sulla fascia, ma anche dell’interessamento per due jolly dell’Inter. Due potenziali obiettivi potrebbero tuttavia sfumare a breve se le ultime indiscrezioni di calciomercato dovessero trovare conferma.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, l’Atalanta starebbe pensando ad uno scambio tra Bellanova e Savona con il Nottingham Forest. Entrambi i calciatori sono stati accostati anche ai giallorossi, ma piacciono pure a Fiorentina e Napoli. Lavori in corsa sulle fasce.