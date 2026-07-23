Roma, infortunio dell’ultim’ora: salta la prossima amichevole

Le sue condizioni saranno valutate con attenzione nel corso delle prossime ore: ecco cosa filtra

Neanche il tempo di digerire la decisione di Garnacho di sposare il progetto tecnico dell’Aston Villa che la Roma ha dovuto incassare anche il colpo Summerville, promesso sposo dell’Al-Hilal per il quale ha già svolto una parte delle visite mediche.

Intanto, prosegue la preparazione del gruppo agli ordini di mister Gasperini. La squadra sarà impegnata quest’oggi nella classica amichevole estiva contro il Trastevere, utile a capire l’incidenza dei carichi di lavoro e gli annessi margini di miglioramento.

All’appuntamento contro la compagine capitolina, però, mancherà Niccolò Pisilli. Il centrocampista italiano ha accusato problemi di natura muscolare nelle scorse ore e sarà sottoposto agli esami strumentali di rito per valutarne l’entità: scontata, dunque, la sua assenza nel corso dell’amichevole odierna.

Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità degne di nota sulle condizioni di Pisilli.